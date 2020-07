Spesa a domicilio per anziani: numeri utili di supermercati a Brescia

Al di là della grande opera di volontariato nel pieno dell’emergenza sanitaria, dai Circoli operai – che proseguono nell’attività solidale: per info 030 3759507 – ai Consigli di quartiere, la Caritas e la Protezione civile, la Brigata di solidarietà Franca Tanfoglio e la Croce Rossa, anche tantissimi piccoli e medi negozi di Brescia e provincia si sono attrezzati – a questo link l’elenco completo – per la consegna a domicilio della spesa, generi alimentari e altri prodotti o servizi.

Molti di questi proseguono con questa tipologia di servizio, una “strategia” commerciale ormai assodata anche per diversi marchi della grande distribuzione: parliamo in generale dei supermercati, che propongono sia la consegna della spesa a domicilio (un servizio molto utilizzato anche dagli anziani) che il ritiro della spesa, ordinata online, in un accesso specifico del supermercato stesso.

Vediamo allora alcuni dei marchi più celebri che propongono servizi di spesa a domicilio o di ritiro della spesa.

Esselunga

Con il servizio Esselunga a Casa il noto marchio della grande distribuzione propone la consegna a domicilio di oltre 15mila prodotti, previa registrazione. Il primo store Esselunga ha aperto a Brescia più di 60 anni fa: ad oggi sono tre gli ipermercati a marchio, in Via della Volta, Via Milano e Via Triumplina, quest’ultimo inaugurato nel 2019. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 666555.

Carrefour

Anche il Carrefour propone un servizio di consegna a domicilio (ma anche di ritiro della spesa direttamente al punto vendita): basta un clic sul portale di Spesa Online per impostare metodo e indirizzo di consegna. A Brescia città sono due i supermercati a marchio Carrefour, tra l’altro aperti 24 ore su 24 e sette giorni su sette: in Via Crocifissa di Rosa e in Via Ragazzi del ’99. Per informazioni è possibile telefonare (da telefono fisso) al numero 800 650650.

Coop

Nell’elenco non può mancare anche il marchio Coop, con servizi di acquisto online di generi alimentari e altri prodotti, con due opzioni: la possibilità di ritirare la spesa direttamente in negozio con il servizio Coop Drive, oppure la consegna a domicilio, in entrambi i casi scegliendo l’orario di ritiro o di consegna. A Brescia la Coop è presente al centro commerciale Nuovo Flaminia, inaugurato di recente, e poi in Via Veneto e in Via Mantova. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde 800 016706, dal lunedì al venerdì.

Altri negozi e servizi

A Brescia città è noto il servizio Bennet Drive dei supermercati Bennet, operativo in città nello store di Via Genova, nei pressi del centro commerciale Campo Grande: qui è possibile ordinare la spesa da casa e poi ritirarla direttamente.

Non è un supermercato in senso lato, ma è comunque più che fornito il progetto tutto bresciano di GoFamFes, che nasce come food truck nel 2019 (gestito dai fratelli Venturelli) che oggi propone un servizio di consegna a domicilio per diverse categorie di generi alimentari e non solo, con recapito direttamente a casa (entro 48 ore) e pagamento alla consegna con contanti, bancomat o carta di credito.

Da segnalare, infine, anche il progetto Supermercato24, ora Everli, che permette di fare la spesa online e farsela recapitare direttamente a casa, grazie a un servizio autonomo di consegna, per tutti i grandi marchi dei supermercati alimentari.