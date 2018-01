Palazzo Martinengo: mostra “Picasso, De Chirico, Morandi”

A partire da sabato 20 gennaio, apre al pubblico la nuova grande mostra “Picasso, De Chirico, Morandi. 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane”. Per venti settimane Palazzo Martinengo si trasformerà in una sorta di “museo ideale” dove confluiranno capolavori di Balla, Boccioni, Depero, De Chirico, Savinio, Morandi, Carrà, De Pisis, Sironi, Burri, Manzoni, Vedova e Fontana ricercati, acquistati e amati dalle più illustri famiglie bresciane che, quadro dopo quadro, hanno dato vita a raccolte di importanza museale uniche per qualità, varietà e vastità.

Per il pubblico è un’occasione imperdibile per entrare virtualmente nelle più belle e inaccessibili dimore della provincia di Brescia e ammirare, in via del tutto eccezionale, opere di straordinario valore storico-artistico che consentiranno di esplorare le varie correnti e i movimenti artistici succedutesi nel corso dei decenni, dal futurismo alla metafisica, dal “ritorno all’ordine” fino all’arte informale del dopoguerra.