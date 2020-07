La chiamata della vendemmia: 30 posti di lavoro per giovani, pensionati e casalinghe

Non c'è solo la Franciacorta a caccia di volenterosi per la vendemmia, giovani e meno giovani: anche sul lago di Garda i produttori di vino sono in cerca di forze fresche per la raccolta dell'uva, da qui alle prossime settimane.

La celebre cantina Costaripa di Moniga, ad oggi i produttori dell'unico rosè lombardo celebrato anche dal Gambero Rosso, annuncia ancora 30 posizioni aperte per la vendemmia 2020: “Volenterosi vendemmiatori cercasi – si legge in una breve nota – per la raccolta uve annuale”.

Come candidarsi (e quando si comincia)

La proposta si rivolge in particolare a giovani, studenti e disoccupati, ma anche a pensionati e casalinghe. Si prevede contratto a tempo determinato, per la durata della vendemmia: per eventuali candidature si può mandare una mail a r.signorini@costaripa.it, allegando carta d'identità e codice fiscale (fronte e retro). La prima raccolta comincerà già dalla metà di agosto, per le uve da spumante.