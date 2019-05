Mercatone Uno chiude per fallimento, 20 lavoratori a casa

I dipendenti della Mercatone Uno hanno avuto un terribile risveglio questa mattina. Shernon Holding, la società che meno di un anno fa aveva acquisito 55 punti vendita dello storico marchio nato a Imola (Bologna) a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, finito di recente in amministrazione straordinaria, è stata infatti dichiarata fallita dal tribunale di Milano. L'annuncio arriva in un comunicato della Filcams-Cgil di Reggio Emilia.

Da anni alle prese con difficoltà e tentativi di ripartenza, da ieri la storia commerciale della Mercatone Uno è definitivamente tramontata. Da questa mattina sono chiusi tutti i 55 punti vendita sparsi per l'Italia, tra i quali quello di Castegnato. Nel negozio, situato in via Tangenziale Ovest, lavorano complessivamente 20 dipendenti, già da qualche anno ormai in bilico. Nel 2015, quando i dipendenti erano una trentina, sembrava tutto scritto ma si riuscì a scongiurare la fine. Ora quella fine è arrivata.

Oltre ai dipendenti, la chiusura della catena comporterà ripercussioni anche ai clienti che hanno già pagato merce non ancora ritirata: sarà molto difficile per tutti loro riavere il denaro versato o i mobili ordinati.