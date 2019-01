Dai classici alle sperimentazioni, ecco l'elenco delle migliori gelaterie bresciane

Nessuna gelateria bresciana nell'olimpo dei “Tre Coni”, il massimo riconoscimento del Gambero Rosso, ma ben due (con una new-entry) nella comunque prestigiosa graduatoria dei “Due Coni”: altre si accodano, con un solo Cono, e c'è pure una menzione speciale (ma senza voto). Parola di Gambero: è stata presentata al Sigep di Rimini, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, pane artigianale e caffè, l'edizione 2019 (la terza) della Guida alle Gelaterie d'Italia.

Qualche numero: la guida è stata realizzata con il supporto di Orion, e raccoglie più di 350 locali sparsi in tutta Italia, e di questi sono 43 quelli che si sono meritati i Tre Coni, il punteggio più alto, l'equivalente di “gelato eccellente”. Un volume che è già un must, in un Paese che da sempre apprezza il gelato, e il gelato buono: come riferisce un'indagine del Centro studi Cna, in Italia il giro d'affari vale 2 miliardi di euro, con 40mila addetti ai lavori.

Le migliori gelaterie bresciane

Ce ne sono due davanti a tutte le altre: la gelateria “Ciocolat” di Toscolano Maderno e il laboratorio artigianale “Alimento” di Brescia. Nel dettaglio, “Ciocolat” è già in graduatoria da due anni, premiato nel 2017 tra le migliori gelaterie emergenti di tutto il Paese. E' gestito da Carmela Grotta, di origine campana, e dal marito Andrea Florioli, che invece è originario di Gargnano.

Locale più che apprezzato sul Garda, da turisti e non solo: “Passione per il gusto”, recita il claim di “Ciocolat”, che tra sperimentazioni e grandi classici offre ai tanti clienti rivisitazioni di Malaga, il gelato al pistacchio salato, zucca e amaretto con salsa allo zabaione, il gelato al tè nero con granella di biscotti.

In Via Agostino Gallo a Brescia la sorprendente new-entry della stagione: il laboratorio “Alimento” di Cesare Rizzini e Michele Valotti, che hanno aperto nella primavera dello scorso anno. Di tutto un po', nel segno della sperimentazione e della qualità dei prodotti: “Alimento” offre gelati artigianali e di stagione (in 24 gusti), focacce e lievitati, fermentati di verdure biologiche, cereali e caffè, tè e kefir, vasocotture, semifreddi e dessert, vini e birre biodinamici, perfino un liquore alla frutta, erbe e spezie chiamato Sürlo.

Le altre gelaterie in graduatoria

L'elenco bresciano del Gambero Rosso si completa con le gelaterie che si sono meritate un Cono: a Brescia la “Ribera”, in Via XX Settembre, a Leno “La Bottega del Gelato”, a Salò “La Bottega del Dolce”, a Verolanuova “Mille”. E infine la menzione, senza voto, per la gelateria “Vassalli” di Polpenazze del Garda.