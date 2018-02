Nuovo autovelox, valanga di multe: 500 al giorno, incassi per oltre 1 milione di euro

Pioggia di multe in Tangenziale Sud, all'altezza degli autovelox posizionati in autunno tra il chilometro 9,800 e il chilometro 13,990, tra Sant'Eufemia e l'uscita per Brescia San Zeno, in direzione Milano (dalla parte opposta della strada dove è attivo il sistema Tutor, fino a Rezzato). Funzionano “random” per quattro ore al giorno, e al momento sono ancora autovelox (non ancora Tutor).

Eppure le multe sono arrivate, eccome se sono arrivate: da ottobre ad oggi sono più di 17mila, con una media di circa 500 al giorno e circa 75 euro a sanzione, per un “incasso” totale di quasi 1 milione e 316mila euro.