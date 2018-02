Bimbo suicida a 8 anni, il preside: “A scuola andava bene, siamo sotto shock”

Il giorno dopo la tragedia un silenzio surreale avvolge la scuola elementare di Travagliato. La notizia della drammatica scomparsa di un alunno di terza arriva via telefono, tra una lezione e l'altra, spezzando la routine quotidiana col suo indicibile carico di disperazione.

Ad avvisare le maestre sono proprio i genitori del bimbo di 8 anni, morto giovedì notte dopo essersi tolto la vita nella sua cameretta. Poche parole che lasciano subito spazio alle lacrime, da una parte e dall'altra del telefono.

I volti delle insegnati segnati da incredulità e sgomento per un dramma che sembra davvero inspiegabile. Come si potrà mai trovare le parole giuste per spiegare ai propri alunni il perchè di quel piccolo banco per sempre vuoto?

"Siamo tutti sotto shock - spiega Davide Uboldi, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Travagliato -. È un gesto assurdo e inspiegabile per un bambino così piccolo, che non aveva problemi particolari né di rendimento scolastico né di comportamento: prendeva buoni voti, aveva la media del sette, ed era ben inserito nella classe."

Il dramma si è consumato proprio nell'intervallo tra le lezioni del mattino e il rientro pomeridiano. Il bimbo era rincasato per pranzare con la famiglia: sgridato dai genitori perchè non voleva rientrare a scuola, si sarebbe chiuso nella sua cameretta e si sarebbe tolto la vita impiccandosi nell'armadio. Quando la madre lo ha trovato, il suo cuoricino aveva già smesso di battere. È stato rianimato sul posto, poi la corsa al Civile di Brescia e il ricovero in Rianimazione, dov'è spirato nella notte tra le braccia di mamma e papà.

"Una famiglia tranquilla, come tante - racconta il dirigente scolastico -. Anche tre dei quattro fratelli del bimbo scomparso frequentano il nostro istituto e non abbiamo mai avuto problemi a comunicare con i loro genitori, sempre presenti e attenti."