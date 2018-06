Galleria chiusa e traffico deviato: è un inferno, 10 ore di coda

Quasi un salto indietro nel tempo, e di più di trent'anni: per circa 10 ore la Strada Provinciale 510 del Sebino è rimasta chiusa al traffico a causa di una serie di interventi di manutenzione nelle gallerie di Pisogne, tra Gratacasolo e Toline. Il transito dei veicoli (leggeri e pesanti) è stato deviato allora per le strade interne, in mezzo ai paesi. Appunto come 30 anni fa, quando non c'era alternativa.

E' stata una giornata difficile dal punto di vista della viabilità. Non si è potuto transitare lungo la Sp510 per dieci ore esatte, dalle 7.30 alle 17.30: la galleria Ronco Graziolo è stata chiusa fin dall'alba per un nuovo intervento legato ai danni provocati dalle forti piogge degli ultimi giorni.

Già si era dovuti intervenire per sostituire e sistemare il manto stradale danneggiato dai canali d'acqua che si erano formati all'interno della galleria. Per rimediare era stato realizzato un apposito canale di scolo, per liberare così la galleria dall'acqua.

Ma anche il nuovo canale si è ostruito, e avrebbe potuto provocare il rischio di un allagamento: da qui la necessità di intervenire fin dall'alba di martedì mattina. Sono stati poi programmati altri interventi di manutenzione sulle gallerie della zona.

Quindi deviazioni obbligate e lunghe code dalla mattina alla sera. Il transito è stato deviato attraverso l'abitato di Toline (passando da Marone), poi Zanacco e Govine (dove c'è il passaggio a livello, il tratto più complicato martedì) e infine la piazza di Pisogne. Facile immaginare il caos.