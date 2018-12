Baldoria malsana, pure a Natale: risse e ubriachi, anche un ragazzino in ospedale

Baldoria malsana: anche a Natale non si risparmiano i balordi. E in tutta la provincia: tra il 24 e il 25 dicembre sono diversi gli interventi di ambulanze e forze dell'ordine, per chi ha alzato il gomito un po' troppo e si è sentito male, oppure per zuffe, risse e aggressioni.

In ordine cronologico, si segnala l'intervento dell'ambulanza in una casa privata di Via Solitro a Salò, intorno alle 1.30 della notte tra il 23 e il 24. Un giovane di 17 anni si sarebbe sentito male dopo una festa: è stato ricoverato in codice verde all'ospedale di Gavardo per un'intossicazione etilica.

Sempre a Salò, ma le circostanze sono ancora tutte da verificare, si moltiplicano le segnalazioni per una probabile zuffa sotto i portici della fermata degli autobus, in una zona che da qualche tempo è considerata "difficile".

Gli altri interventi

All'alba del 24 dicembre, a Palazzolo sull'Oglio, un altro intervento per intossicazione etilica, sulla Strada Provinciale non lontano dal fiume. In Via Fratelli Ugoni a Brescia, nella zona del Freccia Rossa, un uomo di 39 anni si è sentito male per il troppo alcol ed è stato ricoverato in ospedale al Città di Brescia.

Di certo anomalo l'orario della chiamata: erano solo le 18.30. Più o meno alla stessa ora, ma per altri motivi, ambulanza e carabinieri sono intervenuti in Via della Presolana per una rissa. Ad avere la peggio un ragazzo di 23 anni, ricoverato al Civile ma solo per accertamenti (in codice verde).

Ancora ordine pubblico a Brescia, nella notte di Natale: intorno all'1 ambulanza e Polizia di Stato al lavoro in Via Trieste, dove sarebbe rimasto ferito un 31enne, che però è stato medicato sul posto, e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.