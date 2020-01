La crede morta e dà fuoco alla casa: caccia all'uomo in tutto il Nord Italia

Non si esclude che Petro Lucaci abbia già lasciato l'Italia: è lui il carpentiere di 60 anni, in fuga da venerdì, accusato di tentato omicidio e incendio doloso dopo aver tentato di dare fuoco all'abitazione in cui giaceva, priva di sensi, una ragazza di 27 anni di origini ucraine che aveva passato qualche giorno con lui.

La picchia e poi dà fuoco alla casa

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, Lucaci avrebbe aggredito e picchiato la giovane, nella sua casa di Carpenedolo, fino a farle perdere i sensi. Convinto di averla uccisa, forse perché alterato da alcol e droga, ha dato fuoco all'appartamento per far sparire le prove. E poi si è dato alla fuga.

Fortunatamente la ragazza si è ripresa prima che le fiamme potessero raggiungerla o per lo meno intossicarla. Nel frattempo i vicini di casa hanno chiamato il 112. La giovane ha raccontato di aver passato qualche giorno con il 60enne, prima del violento litigio. E' attualmente ricoverata al Civile per le ferite riportate: sarebbe stata colpita anche con attrezzi da cucina.

Un recente passato di violenza

Con il passare dei giorni emergono nuove e inquietanti ombre sul passato del 60enne. Solo un paio di settimane fa avrebbe aggredito una coppia di donne con cui aveva passato la serata insieme. In un'altra occasione avrebbe aggredito una donna che era in casa con lui: le urla avrebbero allertato anche i vicini.

Intanto anche l'appartamento è stato posto sotto sequestro. I carabinieri sono sulle tracce di Lucaci: stanno vagliando conoscenti e amici, frequentazioni e luoghi. Insomma è una vera caccia all'uomo. Ma come detto non si esclude che l'uomo, di nazionalità rumena, stia cercando di lasciare l'Italia. O che addirittura non l'abbia già fatto.