Riapre il bar dei gufi: la presenza dei rapaci dipenderà... dal loro umore

Dopo la festa per l'inaugurazione, ed oltre un mese di chiusura forzata, da domani lunedì 22 gennaio il "bar dei gufi" di Palazzolo sarà aperto. L'annuncio arriva dagli stessi titolari del locale, il primo "Owl Cafè" d'Italia, frastornati dall'eco che la notizia dell'apertura ha avuto in tutta la Penisola.

La festa di inaugurazione avvenne tra eccezionali misure di sicurezza per evitare eventuali contatti tra i clienti e i manifestanti delle associazioni di animalisti. I rapaci non erano presenti nel bar, per evitare loro lo stress da eccessiva esposizione.

I gestori del locale con l'annuncio della nuova apertura confermano la presenza degli animali: Red e Sdentato, Hope, Will e Nesquik saranno regolarmente nel locale, ma solo dal pomeriggio, e solo se la sentiranno. Ecco il messaggio dei titolari: «Finalmente ci siamo, da Lunedì 22 gennaio l'Owl Cafe Italy potrà finalmente accogliervi! Questi saranno gli orari di apertura nelle prossime settimane (8.30-22), in futuro potranno subire variazioni quindi vi invitiamo a seguire la pagina. Potete prenotare il vostro tavolo tramite messaggio privato alla pagina Facebook in questi giorni, ma da lunedì potrete contattarci al numero 0307826096. I rapaci saranno presenti dal pomeriggio (ricordate che sono essere viventi e la loro presenza dipenderà dal loro umore!)»