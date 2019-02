Imbottito di farmaci tenta il suicidio, due operai lo salvano in mezzo a un campo

Aveva ingerito un sostanzioso quantitativo di farmaci anti-depressivi, al limite dell'intossicazione, e poi si era steso in un campo con l'intenzione di addormentarsi, e forse non svegliarsi più: la sua vita però è stata salvata da due giovani operai che mercoledì mattina stavano andando al lavoro, e si sono accorti di lui sul ciglio di un terreno in Via Albarello.

Definitivamente svelato il mistero del 55enne che alle 7.30 era stato trovato privo di sensi a Palazzolo sull'Oglio: ha cercato di togliersi la vita con un'overdose di psicofarmaci. Quando lo hanno ritrovato, era già in ipotermia: gli operai l'hanno coperto con un giubbino e hanno allertato il 112.

In pochi minuti sul posto ambulanza e automedica, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale: vista la possibile gravità della situazione, si era già levato in volo anche l'elicottero. Le condizioni del ferito sono stabili: la buona notizia è che non è in pericolo di vita, ma è comunque ricoverato sotto osservazione e per accertamenti.