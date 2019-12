Ragazza scomparsa nel nulla, sale l'angoscia: ancora nessuna notizia

Non si hanno ancora notizie di Nadia Bacchetti, la 16enne ospite di una comunità di cui non si hanno più notizie dalle 8 di giovedì mattina. L’ultima a vederla è stata un’amica, uscita con lei per andare a scuola in un’istituto di Brescia.

Le ricerche della Polizia di Stato stanno continuando senza sosta, non solo nel Bresciano ma anche in tutte le province vicine; al momento della scomparsa indossava un giubbotto giallo e nero della nota marca North Face. Familiari e responsabili della struttura hanno paura che abbia riallacciato vecchie e pericolose conoscenze con persone più grandi di lei.