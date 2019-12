Autista troppo giovane sull'ambulanza? Il giudice dà ragione ai volontari

Un ragazzo di 20 anni stava guidando l'ambulanza, al suo fianco un volontario esperto. Fermati da una pattuglia dei carabinieri, la loro associazione è stata multata, e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni. Il motivo? L'età minima per guidare l'ambulanza secondo il Codice della strada è di 21 anni. Ora, a distanza di due settimane da quell'episodio, il Giudice di pace ha però annullato il fermo riassegnando il mezzo a Camunia soccorso.

Alla base delle motivazioni del Giudice c'è il fatto che l'ambulanza non era impegnata in operazioni di emergenza, bensì stava semplicemente tornando in sede, senza feriti a bordo. Il presidente dell'associazione, Raffaele Colombo, fin da subito si disse sorpreso dal provvedimento, annunciando ricorso. Ricorso che è stato accolto dal Giudice di pace, che ha riconsegnato il mezzo ai volontari.

I responsabili dell'associazione hanno chiarito la loro versione della faccenda: «Sapevamo che la situazione si sarebbe sistemata in poco tempo, chi lavora in modo onesto e professionale non teme la giustizia. Ringraziamo tutti quelli che in queste settimane hanno avuto un pensiero positivo per noi, ci sono stati vicino anche solo con un messaggio e ringraziamo anche quelli che hanno riso e gioito della nostra situazione. Tutto ci rende più forti e pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Nonostante tutto siamo sempre stati al servizio del cittadino. Noi ci siamo con la nostra professionalità».