"Vieni da me per una merenda": pedofilo abusa in casa di un bambino

Soldi e regali in cambio di sesso con giovanissimi? Una nuova e inquietante ipotesi scuote gli animi a Montichiari, a pochi anni dalla maxi-inchiesta della Polizia Locale (denominata "Baby Parking") che aveva smascherato un “giro” di prostituzione minorile diffuso anche in altri paesi della provincia e della regione. Stavolta le indagini sono solamente all'inizio: nei guai ci è finito un pensionato bresciano di 65 anni, accusato di violenza sessuale.

L'uomo avrebbe abusato di un bambino di 12 anni, tra l'altro in difficoltà economiche e già noto ai Servizi sociali, per un periodo di tempo di almeno due anni: tutto sarebbe cominciato, secondo l'accusa, quando il 12enne era stato invitato a casa dal pensionato, in cambio di una merenda. E sempre in casa del 65enne si sarebbero consumati gli abusi.

Soldi e regali in cambio di sesso: le ipotesi

A margine dell'unico indagato, per ora, si aprono però inquietanti scenari: il bambino in questione sarebbe stato fatti intercettato dagli agenti della Locale con un ingente quantitativo di denaro in tasca. Il pensionato sotto accusa non avrebbe mai pagato il giovane. E quindi l'ipotesi è che il 12enne abbia avuto contatti con altre persone.

Tutto da verificare, indagini in corso. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Brescia, che intanto ha già un indagato. Entro il prossimo mese si scoprirà se il 65enne potrà essere rinviato a giudizio, oppure se il caso sarà archiviato.