Operai al lavoro travolti da un'auto pirata: 42enne bresciano in Rianimazione

Stavano lavorando al rifacimento della segnaletica orizzontale quando sono stati entrambi travolti da un'auto, nella notte, guidata da un ignoto (per ora) pirata della strada che non solo li ha investiti, ma non si è nemmeno fermato ad accertarsi delle loro condizioni. E' fuggito nella notte, ma la Polizia Locale è già sulle sue tracce: si tratterebbe di un'Audi scura.

L'incidente poco dopo la mezzanotte di mercoledì, in Via Mantova a Parma, località San Lorenzo. Le vittime sono due operai: un albanese di 53 anni e un bresciano 42enne. Proprio il bresciano avrebbe subito le ferite più gravi: è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore. I medici si sono riservati la prognosi, e non è ancora stato dichiarato fuori pericolo. Avrebbe riportato fratture e pure un trauma cranico.

Travolti mentre stavano lavorando

Insieme al collega stava lavorando al rifacimento della segnaletica orizzontale, quindi strisce pedonale, linee di carreggiata e altro. All'improvviso, dal buio, è spuntata un'auto che è passata a tutta velocità, li ha travolti entrambi e non si è fermata.

Il conducente non si è fermato a soccorrere gli operai ed è scappato. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari, ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure ai lavoratori e li hanno poi trasferiti d'urgenza al pronto soccorso. Come detto sono meno gravi le condizioni dell'albanese di 53 anni, mentre non è ancora pericolo il bresciano 42enne.