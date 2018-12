Travolto da un'auto, batte la testa sul marciapiede: infermiere in fin di vita

Investito da un’auto di fronte al supermercato, è rovinato a terra battendo violentemente la testa contro il cordolo del marciapiede: ora la vita di Giuseppe Donati, 61enne di Palazzolo, è appesa a un sottilissimo filo di speranza. L’uomo, di professione infermiere, è ricoverato da giorni all’ospedale Civile di Brescia e le sue condizioni sarebbero davvero disperate: a tenerlo in vita sarebbero i macchinari per l’assistenza respiratoria.

L'incidente

Il gravissimo incidente lunedì pomeriggio, attorno alle 17.30. Il 61enne, dipendente dell’ospedale di Palazzolo, stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali, all’incrocio tra Via Kennedy e via Levadello, quando è stato urtato da un’auto di passaggio. L’impatto non sarebbe stato particolarmente violento, ma nella caduta l’infermiere avrebbe violentemente battuto la testa contro il marciapiede, rimediando gravissime ferite.

Trovato in bagno di sangue

I sanitari del 118, arrivati sul posto a bordo di due ambulanze, l’avrebbero trovato in un bagno di sangue. Oltre a due sacchetti della spesa l’uomo non aveva altro con sé: nessun documento o tessera che potesse aiutare gli agenti della stradale di Iseo, intervenuti sul posto per i rilievi, a risalire alla sua identità. È stato identificato solo giovedì, tre giorni dopo il ricovero d’urgenza al Civile di Brescia.

La prognosi

Ricoverato in condizioni sono disperate, il quadro clinico dell’infermiere è progressivamente precipitato: sarebbe tenuto in vita dai macchinari e se non ci saranno, anche lievi, miglioramenti, nelle prossime ore potrebbe scattare il periodo di osservazione per la dichiarazione della morte celebrale.