La tragedia di Natale: auto fuori strada, l'addio a Michele morto a soli 20 anni

Non ci sono parole per raccontare la tragedia: è questo il mantra silenzioso che si ripete di casa in casa, per tutto il paese. La tragedia stavolta ha il nome e il volto di un ragazzo di appena 20 anni, compiuti pochi mesi fa: Michele Mondini, nato a Gavardo ma da una vita a Calcinato, morto sabato sera nel terribile incidente stradale al curvone del Rovadino. Era lui alla guida della Ford Fusion che è finita fuori strada e si è ribaltata.

Insieme a lui altri tre amici, tutti più o meno coetanei e tutti di Calcinato. Erano circa le 22: stavano tornando verso il paese dopo una serata in un locale di Lonato. Finito fuori strada, forse per l'asfalto viscido: in quella che comunque è considerata una curva “maledetta”, già teatro di altri incidente in passato.

Mondini non sarebbe morto sul colpo, ma quasi: i soccorritori hanno raccontato di averlo trovato ancora in vita, ma per pochi attimi. Avrebbe stretto la mano l'ultima volta a chi stava cercando di aiutarlo, prima di esalare l'ultimo respiro.