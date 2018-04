Moto invade la corsia opposta e si schianta contro un furgone

Ennesimo incidente lungo la strada Statale 510 del Sebino, sempre all'interno della galleria Covelo, teatro la scorsa settimana dello schianto in cui ha perso la vita un 19enne di Paratico. Intorno alle 6.30 di giovedì mattina, una moto ha invaso l'opposta corsia di marcia, finendo per scontrarsi contro un furgoncino.

Dopo l'impatto il motociclista è stato sbalzato dalla sella, strisciando per parecchi metri lungo l'asfalto. L'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, avrebbe riportato seri traumi. La centrale operativa del 112 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

L'allarme è rientrato dopo l'arrivo sul posto dei sanitari: il motociclista è stato trasportato nel vicino ospedale di Iseo e poi sottoposto alle analisi del caso. Per lui parecchi traumi e lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dello schianto è al vaglio della Polizia Stradale di Iseo, che ha raccolto i rilievi di rito. Stando a una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe invaso l'opposta corsia, per cause ancora da chiarire, finendo la sua contro la fiancata di un furgoncino.