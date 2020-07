Auto si ribalta nel bosco, morto il conducente

Altra tragedia nel Bresciano. A poche ore dall'incidente di Bagnolo Mella, costato la vita alla piccola Manar, si è verificato un altro sinistro dall'esito mortale.

L'allarme è scattato verso le 11 di lunedì mattina dai boschi che circondano la strada che porta al Monte Colmo di Edolo. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica, ma per l'uomo che era al volante dell'auto non c'era ormai più nulla da fare. La vittima è un uomo di 60 anni residente in paese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Edolo, intervenuti sul posto insieme a una squadra dei vigili del fuoco.