"Come un fiore, hai perso i tuoi petali": l'ultimo saluto al piccolo Daniele

All'ingresso della scuola materna Pedersoli, accanto a lumini e mazzi di fiori, è stato posato anche un piccolo striscione: “Daniele sei come un fiore, sei sbocciato portando a tutti gioia e felicità, ma come un fiore hai perso i tuoi petali troppo presto”. E' solo uno dei tantissimi messaggi che lunedì mattina hanno raggiunto l'asilo di Chiari che frequentava Daniele Bazzardi, il bimbo di soli 4 anni unica vittima del terribile incidente stradale di venerdì pomeriggio, sull'autostrada BreBeMi.

Il tragico incidente

Era in auto insieme al papà, la sorella Sofia e una cuginetta, in viaggio verso casa: intorno alle 18 si è consumata la tragedia. La Renault Scenic guidata dal padre si è schiantata contro una cuspide, e subito travolta da una Range Rover e da un'Audi. Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo al piccolo Daniele.

Nell'incidente sono rimasti feriti anche il padre, la sorellina e la cugina, tutti ricoverati in ospedale. E' stato ricoverato anche il 35enne, residente a Treviso, alla guida della Range Rover. Illeso infine il 50enne di Trieste che stava guidando l'Audi. Una tragedia immensa, che lascia senza parole un'intera comunità.

La veglia e i funerali

Dall'asilo alla parrocchia, in piazza e nelle vie del paese: inevitabilmente, non si parla d'altro. I funerali del piccolo Daniele saranno celebrati mercoledì mattina alle 10, in Duomo. Martedì sera, alle 20, nella sua casa di Via Tito Speri – dove è già tornata la salma – è in programma una veglia. Lo piangono mamma Silvia e papà Massimo, il fratello Lorenzo, le sorelle Michela, Sofia e Chiara. Anche l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio della famiglia.