Giovane mamma lotta per la vita: "Forza Alberta, siamo tutti con te"

“Forza Alberta, siamo tutti con te”: è solo uno dei tantissimi messaggi arrivati sulla sua bacheca di Facebook, così come sono tantissimi gli amici che fanno il tifo per lei, insieme al compagno Marco e al suo bimbo ancora piccolo. Purtroppo al momento le prospettive non sono ancora buone: Alberta Molinari sta ancora lottando per la vita.

La giovane mamma (ha 32 anni) che abita a Cigole ma lavora a Pavone Mella è uscita di strada martedì mattina alle 8, lungo la Sp7 e proprio in territorio di Pavone. Sulla dinamica stanno ancora indagando gli agenti della Polizia Stradale: pare che la donna abbia fatto tutto da sola, dunque non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Ora si cerca di capire il perché di quella sbandata che poteva essergli fatale: forse una distrazione, l'asfalto ancora umido dopo il temporale di lunedì notte, un colpo di sonno, un malore. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio, che ha notato una Lancia Y uscita di strada, giù da una piccola scarpata.