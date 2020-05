Incidente frontale a Castenedolo: gravissimo 31enne

Ancora un terribile schianto sulle strade bresciane, il giorno dopo l'incidente in Valcamonica dove hanno perso la vita due giovanissime. Questa volta ad essere interessato - versa la mezzanotte di sabato - è stato il raccordo tra la 45bis il casello di Brescia Est prima dell'inizio della Fascia d'Oro.

Lo schianto frontale si è verificato all'altezza della frazione Macina di Castenedolo. A seguito dell'impatto, si è innescata una carambola che ha coinvolto in tutto quattro veicoli. Ad avere la peggio un 31enne di Brescia, portato in condizioni gravissime al Civile di Brescia, dopo l'intervento sul posto dell'elisoccorso; si trova in Rianimazione, la prognosi è riservata. Tra i feriti, ricoverato in codice giallo, c'è anche un giovane di 26 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, sulla quale stanno indagando gli agenti della Polizia stradale di Montichiari. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, tre ambulanze e un'auto medica.