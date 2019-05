Ragazzina scomparsa, la tragica scoperta: si è suicidata a soli 17 anni

La tragedia della solitudine è dell'abbandono, a soli 17 anni: purtroppo è definitivo, il corpo senza vita recuperato qualche giorno fa nel mare Adriatico è il corpo della giovanissima Hanaa Bouchouata, la ragazza di origini marocchine, residente a Bozzolo (nel Mantovano) con i genitori, che risultava scomparsa dal 16 aprile scorso. E non ci sono dubbi su quello che è successo: Hanaa si è tolta la vita.

"Mi sento sola"

Di lei nessuna traccia concreta, finché nella zona di Casalmaggiore, vicino al fiume Po, erano stati trovati dei vestiti e una lettera. “Mi sento sola, mi sento vuota”: questo quanto avrebbe lasciato scritto Hanaa. Prima di buttarsi nel fiume, di togliersi la vita. Il cadavere è stato ritrovato a largo di Ravenna, a più di 200 chilometri di distanza. Trascinato dal fiume, fino al mare.

Non c'è stato bisogno del test del Dna per il riconoscimento del corpo. La salma è già stata riconsegnata ai familiari, così da poter organizzare i funerali: l'ultimo saluto sarà celebrato con rito islamico in Marocco, il suo Paese natale.

Le ultime telefonate

A nulla sono valsi gli appelli disperati dei familiari, e dei suoi amici. Gli inquirenti hanno ricostruito nei dettagli i suoi ultimi giorni di vita. Hanaa era uscita di casa, e già sapeva quello che voleva fare. Dai tabulati telefonici risulta che quel giorno avrebbe provato a telefonare ad alcuni amici, ma nessuno di loro avrebbe risposto.

Sogni e tragedia

Poche ore più tardi, la decisione irrevocabile: un tuffo fatale nelle acque del Po, per farla finita. Sono passati parecchi giorni prima che i suoi vestiti fossero ritrovati. E altri giorni ancora prima di ritrovare il corpo. Aveva soltanto 17 anni, la piccola Hanaa: sognava un futuro nel mondo della moda, frequentava l'Istituto di istruzione Luigi Einaudi di Cremona.