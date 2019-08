Dramma tra le mura di casa: trovato morto ragazzo di 23 anni

Drammatico venerdì mattina a Gardone Val Trompia, dove - poco dopo le 8 - un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto in un'abitazione di Via Tito Speri.

Sul posto sono intervenute in codice rosso un'automedica e un'ambulanza, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Ancora non si conosce la causa del decesso. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione, intervenuti con una pattuglia.