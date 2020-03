L'assessore Mattinzoli positivo al Coronavirus: test per l'intera giunta

L'assessore regionale allo Sviluppo sostenibile ed ex sindaco di Sirmione, il bresciano Alessandro Mattinzoli, è risultato positivo al coronavirus.

A renderlo noto sono stati il governatore Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera: "Come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità - si legge in una nota -, tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento".

Lunedì 2 marzo, secondo i dati della Regione, i casi di coronavirus nel Bresciano sono aumentati del 63% nell'arco di una giornata, salendo a quota 49.