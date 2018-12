Capodanno in piazza: attese 5mila persone, festa a tema "Alice nel Paese delle Meraviglie"

Dalle ore 21 del 31 dicembre, il cuore pulsante della città, Piazza Loggia, si animerà per accompagnare i bresciani nell'anno nuovo. Tema della festa: Alice nel Paese delle Meraviglie, con tanta musica di qualità ad allietare le ultime ore del 2018 e le prime del 2019.

Sul palco ci saranno Cinzia Carreri e il gruppo "Street Clerks", band di casa all'interno della trasmissione delle reti Sky "EPCC" di Alessandro Cattelan, ospite tra l'altro al matrimonio vip tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo il brindisi di mezzanotte, spazio ai dj set e all'animazione.

Particolare l'attenzione dedicata al tema sicurezza. In piazza Loggia, completamente chiusa, si potrà accedere solamente dai varchi di piazzetta Bella Italia e dal Monte di Pietà. Per uscire invece saranno predisposti varchi su via X Giornate e largo Formentone. Nella piazza sarà vietato portare alcolici, bottiglie in vetro, lattine, fuochi d'artificio e anche spray urticanti; bottiglie in plastica ammesse ma senza tappo, come allo stadio. Ogni borsa ed ogni zaino saranno controllati, e non si escludono perquisizioni personali. A tutela della sicurezza di tutti, per evitare episodi spiacevoli o addirittura pericolosi (l'anno scorso in piazza Vittoria furono esplosi alcuni colpi di pistola), saranno circa 100 gli addetti di sicurezza al lavoro.