Aria malata: blocco del traffico anche a Natale

Nelle province di Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo e Cremona da oggi viene revocato il blocco straordinario della circolazione, mentre per Monza e Brianza e Brescia se ne riparlerà solo dopo Natale. Brutte notizie per i possessori di veicoli coinvolti nelle limitazioni temporanee di primo livello, quelle che scattano dopo 4 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni permanenti già in vigore (qui i dati diffusi da Regione Lombardia). Ricordiamo che oltre al capoluogo aderiscono al protocollo altri quattro Comuni, Borgosatollo, Bovezzo, Nuvolera e Mazzano. A questo link tutte le informazioni, le limitazioni e le deroghe.