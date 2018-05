Banda del tombino: nuovo colpo, siamo a 16

Sedici. Tanti sono i colpi messi a segno da quella che ormai tutti, cittadini e forze dell'ordine, chiamano "banda del tombino". L'ultimo colpo, dopo quello di Rezzato del 30 aprile, è stato registrato venerdì mattina in città, quartiere Buffalora.

L'obiettivo era il circolo Acli situato in via Buffalora 89. Utilizzando il solito chiusino in ghisa i malviventi hanno sfondato la porta a vetri e divelto alcune altre porte interne. L'unico bottino trafugato è rappresentato dai 50 euro rimasti come fondo cassa nel circolo. Poca cosa in confronto al danno economico alla struttura.

Le forze dell'ordine continuano ad indagare, concentrando gli sforzi su un sospettato e su due mezzi che potrebbero essere stati utilizzati per alcuni dei colpi: una Jeep Renegade di colore bianco ed una Fiat Punto di colore verde.