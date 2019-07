Assistenza sanitaria turistica sui laghi bresciani

Puntuale come il caldo dell'estate, e meno male, anche per la stagione in corso l'Ats di Brescia ha attivato il servizio di Assistenza sanitaria turistica nelle tre località lacustri del suo territorio (lago di Garda, lago d'Iseo e lago d'Idro). Il servizio è rivolto alle persone non residenti, temporaneamente presenti nelle località turistiche: è gratuito e garantisce interventi di primo soccorso, visite, prescrizioni e certificazioni.

Le visite domiciliari possono essere richieste in attività di ambulatorio. I documenti necessari per accedere al servizio: un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. Le locandine – contenenti sedi, orari e numeri di telefono – suddivise per i tre territori, sono in corso di diffusione a tutti i Comuni bresciani, alle tre Asst, alle farmacie, agli uffici Iat (Informazione e accoglienza turistica) della Provincia di Brescia, agli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale (ex Guardia medica).

Assistenza sanitaria turistica sul lago di Garda

Desenzano del Garda . Via Tobruch 13/15, telefono 030 8377167. Da 8 luglio a 2 agosto: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. Da 5 agosto a 13 agosto: martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Da 19 agosto a 6 settembre: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18

Gargnano . Via Repubblica 2, telefono 0365 296466. Da 4 luglio a 6 settembre: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19

Manerba del Garda . Piazzale Simonati, Montinelle, telefono 389 0652096. Da 24 giugno a 8 settembre tutti i giorni dalle 9 alle 13 (lunedì, mercoledì e venerdì anche 15-17)

Sirmione . Piazza Virgilio, Colombare, telefono 348 5817703. Da 24 giugno a 6 settembre: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Sirmione . Via S.Maria Maggiore 28, telefono 348 5817703. Da 24 giugno a 15 settembre: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18, sabato e domenica dalle 16 alle 19

Salò . Centro sociale I Pini, Via Montessori 6, telefono 0365 521032. Da 4 luglio a 31 luglio: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 13.30. Da 1 agosto a 30 agosto: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17

Tignale . Via Badiale 3, Gardola, telefono 0365 73264. Da 24 giugno a 3 luglio: martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30, mercoledì dalle 13.30 alle 17.30. Da 4 luglio a 6 settembre: lunedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30, mercoledì dalle 13.30 alle 17.30.

Toscolano Maderno . Centro sociale Via Verdi 3, telefono 333 7211453. Da 24 giugno a 6 settembre: lunedì e giovedì dalle 14 alle 18, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30.

. Centro sociale Via Verdi 3, telefono 333 7211453. Da 24 giugno a 6 settembre: lunedì e giovedì dalle 14 alle 18, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Tremosine. Via Zanini 95, Vesio, telefono 0365 917071. Da 24 giugno a 6 settembre: lunedì dalle 11 alle 13, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30.

Assistenza sanitaria turistica sul lago d'Iseo

Iseo . Via Giardini Garibaldi 2/B, telefono 030 8377143. Da 1 luglio a 30 agosto: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19

Zone. Via Aldo Moro 2/B, telefono 030 9870916. Da 1 luglio a 30 agosto: dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.

Assistenza sanitaria turistica sul lago d'Idro