Rimedi naturali per combattere l’acne

In terra bresciana li chiamano, volgarmente, i brofèi: parliamo dell’acne, uno degli inestetismi considerati tra i più fastidiosi. Sia perché si manifesta, nella maggior parte dei casi, in giovane età, sia perché può lasciare segni indelebili sulla nostra pelle. Scopriamo allora quali sono i migliori rimedi naturali contro l’acne.

L’acne: che cos’è

L'acne è un’infiammazione della cute dovuta ad una produzione eccessiva di sebo da parte delle ghiandole seborroiche ed è molto comune, andando a colpire sia donne che uomini dall'adolescenza all'età adulta. La manifestazione del problema è ben nota: brufoli sul viso, dalla fronte alle guance, e, in alcuni casi, anche su torace, dorso e spalle.

Può manifestarsi nei soggetti predisposti in seguito a variazioni dei livelli ormonali o durante i periodi di forte stress e non va trascurata poiché può peggiorare e lasciare segni indelebili sulla pelle

I rimedi naturali efficaci contro l'acne devono espletare proprietà antinfiammatorie, astringenti, antisettiche e disintossicanti, allo scopo di diminuire le impurità della pelle.

I rimedi naturali

sembra essere il più efficace tra gli utili al trattamento delle pelli affette da acne, grazie alla sua azione antibatterica. Aggiungi qualche goccia di olio essenziale di tea tree a un cucchiaino di cera di jojoba e applicala su viso e corpo con un batuffolo di cotone. In genere le maschere non sono consigliate a chi soffre di acne, perché tendono ad ostruire la pelle e a non farla respirare; non è però il caso delle maschere a base di frutta e verdura che, grazie alla presenza di sostanze acide, sono invece di grande aiuto. Gli acidi presenti nei vegetali hanno infatti azione esfoliante e astringente. Cetrioli, fragole e pomodori sono i più indicati per realizzare maschere efficaci contro l'acne: lascia in posa per circa venti minuti delle fette di cetriolo o una purea di fragole o di pomodori sulle zone colpite dall'acne. Per mantenere fermo il composto sulla pelle, prova ad applicare delle garze sterili. Infine, sciacqua con acqua tiepida.

Trattamenti antiacne a Brescia

Ci sono trattamenti più “soft”, anche nei centri estetici, e trattamenti antiacne più specifici anche in poliambulatori e studi medici. A Brescia e provincia segnaliamo San Giorgio Medical in Via Roma a Rovato (telefono 030 7242708), lo studio di dermatologia estetica della dottoressa Antonietta Lonati, che riceve sia in Poliambulanza che in Via Mantova 45 a Brescia (telefono 347 3429926), il centro di medicina estetica del dottor Giancarlo Nervi in Via Europa a Concesio (telefono 030 4193773), il Poliambulatorio Filippini di Via San Francesco d’Assisi 3 a Brescia (telefono 030 2807547).