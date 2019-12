Lo spettacolo della natura: avvistata in montagna una lince da 25 chili

La Provincia di Trento ha già diffuso un video, filmato dai cacciatori di Molina di Ledro, in cui è impossibile non riconoscerlo: è proprio un bel gattone, e porta ancora al collo il radiocollare che lo ha accompagnato fin dalla nascita, nel 2006 in Svizzera (ma che è senza batteria ormai da sei anni).

Bentornato B132: è l’unico esemplare di lince presente sulle Alpi italiane, e che dall’autunno del 2014 sembra stazionare tra il Parco Alto Garda e la Val di Ledro. In questi giorni è stato avvistato nella zona del Passo del Tremalzo, al confine con Tremosine: era da almeno sei mesi che non si faceva più vedere.

Le immagini dell’ultimo avvistamento

Dalle immagini sembra stare bene: seduto e guardingo, il pelo lucido e il collare in vista. Non pare si sia accorto dei cacciatori che lo stanno riprendendo. L’animale, che si chiama appunto B132, ha da poco raggiunto i 13 anni di età: fino al 2013 era costantemente monitorato grazie al suo radiocollare. E’ una bella bestia: il suo peso stimato è di circa 25 chili.

Da quel momento però si sono scaricate le batterie, quindi è stato perso di vista per un po’. Ma è riapparso sulle montagne sopra il lago di Garda nell’ottobre del 2014, e da allora con periodica costanza è stato avvistato più e più volte. L’ultima, come detto, sei mesi fa: lo scorso anno invece almeno tre volte, in territorio di Brione nella Valli Giudicarie, poi in Val Lorina a Ledro, infine in Val Daone.