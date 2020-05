Test sierologici per 150.000 italiani: tutti i Comuni bresciani coinvolti

Ha preso il via il 25 maggio scorso la prima indagine sulla sieroprevalenza dell'infezione da virus Sars-Cov2, a cura di Istat e Ministero della Salute: l'obiettivo è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi. Attraverso l'indagine si otterranno informazioni necessarie per stimare le dimensioni e l'estensione dell'infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il sesso, l'età, la regione di appartenenza, l'attività economica.

Il disegno del campione effettuato dall'Istat coinvolge 2.015 Comuni (più di un quarto del totale) su tutto il territorio nazionale e 150mila individui. I nominativi sono stati estratti dall'Istat a partire dai propri registri statistici al fine di assicurare la rappresentatività per genere, fasce d'età e settore di attività lavorativa. Le informazioni raccolte riguardano lo stato di salute e le condizioni socio-economiche del soggetto intervistato in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria in atto.

I cittadini verranno contattati telefonicamente da operatori della Croce Rossa: le chiamate provengono dal loro numero che inizia con 06 5510. Seguirà un breve questionario e poi verrà concordato un appuntamento per i test sierologici, i quali saranno effettuati presso punto di prelievo individuati da Regioni e Province autonome, o presso punti di prelievo della Croce Rossa. “Partecipare non è obbligatorio – fa sapere l'Istat – ma è un bene per se stessi e per l'intera comunità”.

I Comuni bresciani coinvolti nell'indagine

Ma quali sono i Comuni bresciani coinvolti nell'indagine? Di seguito l'elenco completo, suddiviso per zone territoriali. Tra i paesi coinvolti ovviamente non manca il capoluogo, la città di Brescia.

Valle Camonica

Vezza d'Oglio, Ono San Pietro, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne

Lago d'Iseo, Franciacorta, Ovest bresciano

Marone, Iseo, Adro, Cazzago San Martino, Rodengo Saiano, Rovato, Chiari, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio

Città, hinterland e Valtrompia

Brescia, San Zeno Naviglio, Borgosatollo, Botticino, Mazzano, Rezzato, Capriano del Colle, Montirone, Gussago, Concesio, Bovezzo, Lumezzane, Gardone Valtrompia

Bassa Bresciana

Bagnolo Mella, Ghedi, Montichiari, Carpenedolo, Calvisano, Offlaga, Bassano Bresciano, Milzano, Roccafranca, Rudiano

Lago di Garda e Valsabbia

Vobarno, Roè Volciano, Gavardo, Toscolano Maderno, Salò, Manerba, Polpenazze, Calvagese, Lonato, Desenzano