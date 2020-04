Coronavirus: morto cassiere di 57 anni, supermercato chiuso per lutto

E’ la seconda vittima della furia del Coronavirus nel settore della grande distribuzione, a pochi giorni dalla tragedia che ha colpito una cassiera di 48 anni del Simply Market di Via Vallecamonica a Brescia: si tratta di Giorgio Tognazzi, classe 1962 e 58 anni da compiere tra un mese e mezzo, residente a Ghedi ma dipendente del Simply di Leno.

Da un paio di settimane era ricoverato in Poliambulanza, negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo. Lo piangono le sorelle Ivana con Carlo, Tiziana, Daniela con Nicola, i nipoti Simone, Jacopo, Gabriele e Sebastiano. Anche l’amministrazione comunale si unisce al cordoglio dei familiari: la cerimonia funebre, come da prassi, è stata celebrata in forma strettamente privata.

Commosso il ricordo anche dei colleghi del Simply di Leno: il supermercato è rimasto chiuso per lutto, per 24 ore. “Ci hai unito ancora di più, ogni giorno, mandandoti e mandandoci il buongiorno, per dimostrarti, al suo risveglio, quanto ti abbiamo pensato e ti siamo stati vicini – si legge su Facebook – E per darci speranza a vicenda. Grazie a te e alla meravigliosa squadra del Simply di Leno”.