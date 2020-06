Coronavirus, al via la Fase 3: i contagi aggiornati Comune per Comune

Sono 187 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, su un totale di 8.676 tamponi processati (di cui 2,2% risultati positivi): in termini assoluti il dato vale quasi il 60% di tutti i nuovi casi italiani, 318 in tutta la penisola che portano a un totale di 233.515, di cui 89.205 nella sola Lombardia, pari al 38,2%. Sono 12 i decessi lombardi con o per Coronavirus tra lunedì e martedì, totale 16.143, poco più di un quinto di tutti i nuovi decessi italiani (che sono 55, totale 33.530).

Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti

Secondo i dati resi noti dalla Regione sono 36 i nuovi casi in provincia di Brescia, che portano il totale a 14.810: è la seconda provincia in Italia dopo Milano (più 45 casi, totale 23.139) e seguita da Bergamo (più 14, totale 13.388), Cremona (più 3, totale 6.464) e Monza e Brianza (più 7, totale 5.528). Nessuna provincia lombarda ha registrato il contagio zero, a fronte di ben otto regioni in Italia dove non ci sono stati nuovi casi di Covid-19 (Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria, Trentino Alto Adige e Puglia).

Ma ecco come si evolve la situazione nel Bresciano: di seguito trovate la tabella dei contagi Comune per Comune aggiornata 2 giugno sia per quanto riguarda i Comuni di competenza di Ats Brescia sia per i Comuni di competenza di Ats della Montagna.

La situazione nei Comuni di Ats Brescia

La prima tabella (Ats Brescia) mette a confronto i casi totali al 31 maggio con i nuovi casi al 2 giugno: negli ultimi due giorni si sono registrati nuovi casi a Brescia (+8), Sarezzo (+3), Chiari, Nave, Paratico e Rodengo Saiano (+2), Adro, Bagolino, Bedizzole, Borgosatollo, Bovezzo, Capriano del Colle, Castenedolo, Comezzano Cizzago, Concesio, Corte Franca, Desenzano, Gardone Valtrompia, Gottolengo, Lonato, Montichiari, Ospitaletto, Palazzolo, Polaveno, Polpenazze, Pontevico, Provaglio d'Iseo, Roccafranca, Roncadelle e Urago d'Oglio.

La situazione nei Comuni della Valcamonica

La seconda tabella (Ats Montagna) mette a confronto i casi aggiornati al 16 maggio con quelli resi noti il 2 giugno: la buona notizia è che in oltre due settimane in tutta la Valcamonica si sono registrati solo 87 nuovi casi, portando il totale a 1.828 (contro i 1.741 del 16 maggio scorso). Tra i “picchi” si segnalano 11 nuovi casi a Breno, 9 a Piancogno, 8 a Darfo e a Esine.

Questi i Comuni, invece, dove nelle ultime due settimane non si è registrato nessun nuovo contagio: Borno, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Monno, Niardo, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Saviore dell'Adamello, Sellero e Vione.

Comune (Ats Brescia) Casi al 31 maggio Casi al 2 giugno Differenza

31.05 - 02.06 Acquafredda 23 23 0 Adro 95 96 +1 Agnosine 23 23 0 Alfianello 41 41 0 Anfo 2 2 0 Azzano Mella 30 30 0 Bagnolo Mella 172 172 0 Bagolino 70 71 +1 Barbariga 44 44 0 Barghe 9 9 0 Bassano Bresciano 27 27 0 Bedizzole 97 98 +1 Berlingo 27 27 0 Bione 18 18 0 Borgo S.Giacomo 89 89 0 Borgosatollo 142 143 +1 Botticino 114 114 0 Bovegno 20 20 0 Bovezzo 76 77 +1 Brandico 12 12 0 Brescia 2.182 2.190 +8 Brione 6 6 0 Caino 12 12 0 Calcinato 87 87 0 Calvagese d.R. 14 14 0 Calvisano 93 93 0 Capovalle 3 3 0 Capriano d.C. 56 57 +1 Capriolo 120 120 0 Carpenedolo 189 189 0 Castegnato 84 84 0 Castel Mella 101 101 0 Castelcovati 57 57 0 Castenedolo 162 163 +1 Casto 19 19 0 Castrezzato 71 71 0 Cazzago S.Martino 123 123 0 Cellatica 37 37 0 Chiari 249 251 +2 Cigole 29 29 0 Coccaglio 114 114 0 Collebeato 43 43 0 Collio 13 13 0 Cologne 73 73 0 Comezzano Cizzago 35 36 +1 Concesio 176 177 +1 Corte Franca 74 75 +1 Corzano 27 27 0 Dello 51 51 0 Desenzano d.G. 293 294 +1 Erbusco 81 81 0 Fiesse 16 16 0 Flero 63 63 0 Gambara 35 35 0 Gardone R. 25 25 0 Gardone V.T. 137 138 +1 Gargnano 12 12 0 Gavardo 141 141 0 Ghedi 189 189 0 Gottolengo 89 90 +1 Gussago 208 208 0 Idro 15 15 0 Iseo 121 121 0 Isorella 58 58 0 Lavenone 1 1 0 Leno 145 145 0 Limone s.G. 1 1 0 Lodrino 23 23 0 Lograto 46 46 0 Lonato d.G. 151 152 +1 Longhena 12 12 0 Lumezzane 213 213 0 Maclodio 10 10 0 Mairano 21 21 0 Manerba d.G. 38 38 0 Manerbio 204 204 0 Marcheno 45 45 0 Marmentino 2 2 0 Marone 42 42 0 Mazzano 83 83 0 Milzano 16 16 0 Moniga d.G. 20 20 0 Monte Isola 15 15 0 Monticelli Brusati 66 66 0 Montichiari 273 274 +1 Montirone 71 71 0 Mura 8 8 0 Muscoline 14 14 0 Nave 128 130 +2 Nuvolento 24 24 0 Nuvolera 57 57 0 Odolo 23 23 0 Offlaga 36 36 0 Ome 39 39 0 Orzinuovi 216 216 0 Orzivecchi 28 28 0 Ospitaletto 157 158 +1 Padenghe s.G. 68 68 0 Paderno F. 34 34 0 Paitone 19 19 0 Palazzolo s.O. 210 211 +1 Paratico 65 67 +2 Passirano 84 84 0 Pavone d.M. 41 41 0 Pertica Alta 2 2 0 Pertica Bassa 13 13 0 Pezzaze 31 31 0 Polaveno 15 16 +1 Polpenazze d.G. 21 22 +1 Pompiano 40 40 0 Poncarale 46 46 0 Pontevico 146 147 +1 Pontoglio 98 98 0 Pozzolengo 24 24 0 Pralboino 58 58 0 Preseglie 13 13 0 Prevalle 32 32 0 Provaglio d'Iseo 93 94 +1 Provaglio V.S. 8 8 0 Puegnago d.G. 24 24 0 Quinzano d'O. 73 73 0 Remedello 36 36 0 Rezzato 169 169 0 Roccafranca 42 43 +1 Rodengo Saiano 145 147 +2 Roè Volciano 32 32 0 Roncadelle 112 113 +1 Rovato 183 183 0 Rudiano 31 31 0 Sabbio Chiese 64 64 0 Sale Marasino 36 36 0 Salò 120 120 0 San Felice d.B. 25 25 0 San Gervasio 21 21 0 San Paolo 76 76 0 San Zeno N. 43 43 0 Sarezzo 102 105 +3 Seniga 26 26 0 Serle 39 39 0 Sirmione 58 58 0 Soiano d.L. 12 12 0 Sulzano 18 18 0 Tavernole s.M. 8 8 0 Tignale 5 5 0 Torbole Casaglia 66 66 0 Toscolano M. 95 95 0 Travagliato 149 149 0 Tremosine 4 4 0 Trenzano 54 54 0 Treviso B. 8 8 0 Urago d'Oglio 44 45 +1 Vallio Terme 14 14 0 Valvestino 2 2 0 Verolanuova 166 166 0 Verolavecchia 39 39 0 Vestone 100 100 0 Villa Carcina 147 147 0 Villachiara 19 19 0 Villanuova s.C. 72 73 0 Visano 21 21 0 Vobarno 91 91 0 Zone 12 12 0 Totale Ats Brescia 14.768 14.810 +42