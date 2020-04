Coronavirus in provincia di Brescia: morti e contagi Comune per Comune | 23 aprile 2020

Alle 18 di giovedì 23 aprile, sono stati resi noti i nuovi dati di Ats Brescia riguardo il contagio da Coronavirus nella nostra provincia. Ricordiamo che il totale parziale non comprende i Comuni della Valcamonica, di competenza dell’Ats Montagna (aggiornati a mercoledì 22 aprile: i dati a fondo pagina, con 5 nuovi casi e un decesso tra martedì e mercoledì)



Ricordiamo, inoltre, che Ats ha deciso di scorporare i dati dei contagi nelle case di riposo, 'ripulendo' quindi le statistiche comunali, le cui tabelle - improvvisamente gonfiatesi le scorse settimane - sono state rimodulate in base a questa nuova norma; si spiega così la decrescita che si registra in alcuni Comuni.

I numeri diffusi da Regione Lombardia tengono conto sia dei comuni della Valcamonica sia dei contagi nelle Rsa: stando al nuovo bollettino, il totale dei positivi è di 12.308 (130 i casi in più nelle ultime 24 ore).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco le tabelle complete (clicca qui per ingrandire):