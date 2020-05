Bonus vacanze 2020 fino a 500 euro: tutte le novità, chi può richiederlo e come funziona

Non sarà certo un’estate spensierata: evitare assembramenti resta ovviamente la priorità, ma le ferie, rimanendo in Italia, si potranno fare sfruttando anche gli incentivi statali. Per rilanciare il settore del turismo, indubbiamente il più colpito dalla crisi economica scatenata dalla pandemia Coronavirus, il governo ha inserito nel decreto legge rilancio un corposo pacchetto di misure. In tutto 4 miliardi di euro per sostenere il comparto: aiuti concreti alle imprese, ma anche alle famiglie. Niente Imu per le strutture ricettive (alberghi, campeggi, agriturismi), interventi a fondo perduto per le agenzie di viaggio e tour operator e un incentivo, che da solo vale 2,4 miliardi, per chi trascorrerà le vacanze in Italia.

Gli interventi contenuti nel dl Rilancio

"Il decreto Rilancio - ha dichiarato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini - prevede interveti per sostenere le imprese: dai crediti di imposta per gli affitti; all'esenzione dell`Imu per gli alberghi, agriturismi, campeggi e le altre imprese ricettive; ai contributi a favore delle aziende con grandi perdite di fatturato; agli interventi a fondo perduto per agenzie di viaggio e tour operator; ai fondi per salvaguardare il brand italiano; sino al rafforzamento delle indennità per i lavoratori stagionali e degli ammortizzatori sociali, così come i significativi contributi per la sanificazione e l'adeguamento delle strutture alle prescrizioni sanitarie. Senza scordare la promozione turistica, che avrà fondi destinati al turismo interno a partire dal bonus vacanze, che da solo vale circa 2,4 miliardi di euro, e alle tante semplificazioni come quella per i tavolini di bar e ristoranti che incentiveranno i consumi all`esterno per una ripresa più sicura".

Come funziona il bonus vacanze e a chi può richiederlo

Si tratta di un’aiuto destinato alle famiglie, con Isee fino a 40 mila euro, che decidono di soggiornare in una struttura ricettiva in Italia. Un bonus che ammonta a 500 euro per le famiglie con figli, 300 per le coppie, e 150 per i single. L’aiuto dovrebbe arrivare per l’80% sotto forma di sconto anticipato dall’esercente (che a sua volta sarà rimborsato dal fisco con uno specifico credito d’imposta) e per il 20% con detrazione in dichiarazione. La spesa va effettuata in un'unica soluzione e in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast. Ed inoltre, il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Un piano per vacanze all'insegna della sicurezza

Al vaglio del governo anche un piano ad hoc per consentire ai cittadini italiani di godersi sole, mare, lago, montagna e città d’arte in sicurezza. Non si esclude però l’arrivo di turisti stranieri: "Non possiamo rimanere fermi e subire questa crisi. Dobbiamo pianificare bene la ripartenza", queste le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post pubblicato sui suoi profili social che accompagna un video con parte del suo intervento alla trasmissione di Rete 4 ‘Fuori dal Coro’.

"Per questo stiamo elaborando un piano estivo che permetta ai cittadini di trascorrere in sicurezza le vacanze, ma che dia anche la possibilità a turisti provenienti da altri Stati di arrivare, sempre in sicurezza, in Italia per godersi le nostre meraviglie e dare ossigeno alla nostra economia. Non molliamo, da parte nostra c`è il massimo impegno", ha concluso il titolare della Farnesina

Le regole per andare in spiaggia sono già state messe a punto dai tecnici dell'Inail e dagli esperti dell'Iss: ombrelloni distanziati, prenotazione obbligatoria e accessi contingentati. Sono solo alcuni dei paletti fissati per garantire un accesso sicuro agli stabilimenti balneari. (Qui tutte le regole)