Brescia, dove fare il vaccino anti-Covid in farmacia: l'elenco completo

Il vaccino anti-Covid in farmacia, anche in provincia di Brescia: da mercoledì 10 novembre anche le farmacie lombarde (e appunto bresciane) potranno inoculare il vaccino. In questa prima fase sono 38 i presidi del nostro territorio che partiranno, ovvero le farmacie che hanno aderito entro il 20 ottobre scorso: ma altre potranno partecipare e aderire nelle prossime settimane. Le farmacie inoculeranno solo la terza dose del vaccino, che al momento può essere erogato agli aventi diritto (over 60) e agli operatori sanitari, fermo restando il vincolo del rispetto di almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Sarà somministrato il vaccino Pfizer, che può essere utilizzato indipendentemente dal vaccino del ciclo primario. Le farmacie già da qualche giorno possono ricevere le prenotazioni dei cittadini, e ciascuna è libera di organizzarsi con la propria agenda appuntamenti: in questa fase, ricordiamo, non è ancora possibile prenotarsi con la piattaforma regionale. Le farmacie che erogano il servizio possono essere individuate tramite il portale Farmacia Aperta.

Formazione e impegno dei farmacisti

Ciascuna operazione effettuata dal farmacista sarà registrata sul software di Poste italiane, individuando il paziente prima di effettuare il vaccino, per inserire l'anamnesi e per comunicare ai sistemi regionali i dati delle somministrazioni. “Eravamo pronti da tempo, ma ci sono stati vari passaggi e tanta burocrazia – spiega Clara Mottinelli, presidente di Federfarma Brescia – ma per noi è una grande conquista, che abbiamo voluto con caparbietà, preparandoci con diverse fasi di corsi, dapprima la parte formativa teorica e pratica per l'anti-Covid e poi l'appendice per il vaccino antinfluenzale. Sappiamo di essere sulla strada giusta: oggi il farmacista è il sanitario più vicino ai cittadini”.

Tutte le farmacie dove fare il vaccino

Questo è l'elenco completo, aggiornato al 10 novembre, delle farmacie bresciane dove è possibile ricevere il vaccino anti-Covid: