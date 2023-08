Tumore al seno: da settembre lo screening si prenota anche da pc e app

Dal prossimo mese di settembre le donne residenti in Lombardia potranno prenotare direttamente il programma di screening mammografico senza aspettare di essere contattati dalle Ats. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso. Un'ulteriore opportunità di accesso ai programmi di screening che sarà possibile attivare attraverso il sistema Prenota Salute.

"Il progetto - dichiara l'assessore Bertolaso - affianca ed integra gli applicativi di Screening Mammografico già in uso nelle otto Ats. Consente la prenotazione della prestazione e la modifica di un appuntamento per una mammografia di Screening. È rivolto esclusivamente alle donne che non presentano sintomi o per le quali il medico di base o lo specialista non abbia già prescritto una prestazione. Il progetto rispetta le scadenze previste per lo screening dal Ministero della Salute e dalle evidenze scientifiche: una mammografia ogni 2 anni per le donne tra i 50 e 74 anni e 1 mammografia all'anno dai 45 ai 49".

Il sistema Prenota Salute

La nuova modalità di prenotazione delle prestazioni di screening prenderà avvio con accesso diretto per cittadine, medici di medicina generale e Centro Unico di Prenotazione regionale (CUP). Il sistema Prenota Salute permette di prenotare online visite ed esami con il Sistema sanitario lombardo. Dal portale è possibile prenotare visite o esami specialistici, visualizzare gli appuntamenti, pagare il tickat, ristampare il promemoria, spostare o annullare gli appuntamenti. È attualmente possibile prenotare anche il tampone Covid, il vaccino anti-vaiolo delle scimmie o l'accesso ai laboratori di analisi. A breve, come detto, si potrà prenotare anche lo screening mammografico.