(H)Open Week malattie cardiovascolari: visite e controlli gratuiti anche a Brescia

Visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e colloqui in presenza e a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo: in Italia sono più di 130 gli ospedali Bollini Rosa che aderiscono alla (H)Open Week sulle malattie cardiovascolari, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre 2023.

Le malattie cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari (MCV) costituiscono la principale causa di morte a livello mondiale. In Italia sono responsabili del 35.8% di tutti i decessi: 32.5% negli uomini e 38.8% nelle donne. È ancora radicata l’errata convinzione che le MCV riguardino soprattutto gli uomini e la grande maggioranza delle donne ha una percezione molto bassa dei pericoli correlati a queste patologie.

Le MCV si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale (in particolare, degli estrogeni). In seguito vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

Cruciale, per uomini e donne, è il ruolo della prevenzione primaria (stili di vita) e della diagnosi precoce, in particolare nei soggetti che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso/obesità, stress.

Aneurisma Aortico Addominale

È una patologia silente e insidiosa, ma che può essere facilmente diagnosticata e monitorata nel tempo con un esame semplice, veloce e non invasivo, per prevenire la complicanza più temibile che è la rottura dell’aorta.

Infarto cardiaco

Si verifica quando al cuore arriva un apporto insufficiente di sangue e ossigeno. Rappresenta, dunque, un’emergenza che necessita un tempestivo accesso ospedaliero. Il controllo dei fattori di rischio e il monitoraggio della salute del cuore e dei vasi arteriosi che lo irrorano rappresentano le più efficaci strategie di contrasto.

Patologie valvolari

Sono malattie che colpiscono le valvole del cuore, compromettendone il funzionamento. Oltre alle valvulopatie congenite (presenti alla nascita), esistono e sono assai più comuni le forme acquisite correlate a cause di diversa natura: invecchiamento, infezioni, malattie autoimmuni, patologie cardiovascolari.

Gli ospedali aderenti

Questi gli ospedali bresciani che aderiscono all'iniziativa.

Asst Franciacorta

All'ospedale di Iseo distribuzione di materiale informativo martedì 26 e mercoledì 27 settembre dalle 8 alle 20. Già esauriti i posti per un'ecografia all'aorta addominale all'ospedale di Chiari.

Asst Spedali Civili

Al Civile di Brescia domenica 1 ottobre visita cardiologica, ecg e valutazione di rischio cardiovascolare, dalle 9 alle 17 al Day Hospital di Cardiologia, scala 7 piano 2. Prenotazione obbligatoria dal 25 al 29 settembre al numero 030 3995679 (chiamare dalle 14.30 alle 16).

Asst Valcamonica

All'ospedale di Esine diverse le iniziative in programma il 28 settembre. Nella saletta prelievi ecg (elettrocardiogramma), visite con il cardiologo, misurazione pressione arteriosa e calcolo bmi (indice di massa corporea). Prevista anche una breve introduzione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, sui fattori di rischio e sui corretti stili di vita. Prenotazioni dal 19 settembre sul portale svbreno.hitech-sanita.it, riservate solo ai pazienti che non hanno mai effettuato visite cardiologiche.

Gruppo San Donato

All'Istituto clinico Sant'Anna di Brescia elettrocardiogramma e misurazione pressione, venerdì 29 settembre, nell'ambulatorio numero 3: prenotazione obbligatoria al numero 030 3197760 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 15.30).