Sanità bresciana al top: 3 gli ospedali considerati tra i migliori in Italia

Civile di Brescia, Mellino Mellini di Chiari, Fondazione Poliambulanza: sono i tre istituti bresciani al top in Italia, nel 2022, per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera. Lo riferisce l'Agenas, l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali, presentando i risultati dell'edizione del Pne, il Programma nazionale esiti: sviluppato dall'Agenzia su mandato del ministero della Salute, il Programma rappresenta un osservatorio permanente sull'assistenza ospedaliera che, attraverso l'analisi dei processi e degli esiti tra soggetti erogatori (gli ospedali) e gruppi di popolazione (i pazienti), consente di monitorare i trattamenti di provata efficacia e produrre evidenze epidemiologiche sulle interazioni esistenti tra assetti organizzativi, modalità di erogazione e performance assistenziali. I dati dell'edizione 2023 fanno riferimento all'attività assistenziale erogata lo scorso anno da circa 1.400 ospedali pubblici e privati di tutta Italia.

La valutazione degli ospedali bresciani

La sanità bresciana si conferma al top in alcune specifiche aree di intervento. Per quanto riguarda l'area cardiovascolare, il presidio ospedaliero di Chiari è inserito nelle 10 strutture che hanno proporzioni più elevate di tempestività di accesso all'angioplastica coronarica (PTCA) in pazienti affetti da infarto miocardico acuto, con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), ovvero con interventi entro 90 minuti.

Sempre nell'area cardiovascolare, la Poliambulanza di Brescia fa parte delle sole 55 strutture in Italia la cui valutazione considera tutti i 6 indicatori presi in esame (infarto miocardico acuto, PTCA, scompenso cardiaco congestizio, bypass aorto-coronarico isolato, valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache, riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale) su un totale di 562 strutture che sono valutate col treemap (valutazione sintetica dell'area cardiovascolare). La Poliambulanza rientra inoltre nelle 17 struttura che raggiungono un livello di qualità “alto”: in Italia solo l'ospedale Careggi di Firenze raggiunge un livello di qualità “molto alto”.

Il Civile di Brescia, infine, rientra tra le migliori strutture in Italia per il treemap dell'area di chirurgia oncologica: sono solo 116 le strutture in Italia con tutti e tre gli indicatori del treemap valutati (proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella; intervento chirurgico per tumore maligno polmone; intervento chirurgico per tumore maligno colon), tra queste se ne contano 4 con livello di qualità “molto alto” e altre 28 con livello di qualità “alto”, tra cui appunto il Civile.