La storia di Flavia: "Così a 15 anni ho scoperto di avere l'endometriosi"

Flavia ha 15 anni e da quasi 2 anni ha scoperto di essere affetta da endometriosi e adenomiosi. Una malattia cronica che l’ha portata ad affrontare ricoveri, visite in diversi centri medici, diagnosi sbagliate e il dolore, oltre a quello fisico, di non essere compresa. In occasione del progetto "Comprend-Endo" dedicato alle ragazze della terza, quarta e quinta superiore delle scuole di tutta Italia dalle volontarie dell'Ape, l'Associazione Progetto Endometriosi, che organizzano momenti formativi per far conoscere la patologia e permettere alle giovani donne di aiutare le amiche e fare prevenzione, ha conosciuto l’associazione e ha deciso di raccontare la sua storia, per aiutare le ragazze che come lei devono fare i conti con la malattia.

La testimonianza di Flavia

"Quando ho avuto i primi sintomi, mi ricordo che l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era chiedermi perché - racconta Flavia - Non avevo idea a cosa fossero dovuti, non sapevo se fosse colpa mia, se magari ci fosse qualcosa di sbagliato nel mio stile di vita. ercare la diagnosi è stato frustrante come nient’altro in vita mia. Io e mia madre, che mi ha sempre supportata e accompagnata ad ogni visita, abbiamo passato in ospedale una quantità di ore incredibile. Sono dovuta andare incontro a due ricoveri, parecchie diagnosi sbagliate, decine di medici e di visite in centri diversi prima di riuscire a capire quale fosse veramente il problema. Mi sentivo quasi inutile, non ascoltata, come se tutto il mondo non credesse a me e a ciò che dicevo di provare".

Poi finalmente si è scoperto il perché di tutto questo. "Mi sono sentita in parte sollevata - continua Flavia - anche perché ora c'era qualcuno che mi dava la prova che non stessi inventando o immaginando niente. Ho avuto la diagnosi a 14 anni, ma anche dopo ho continuato a sentirmi non capita, non solo dai medici ma dai miei stessi amici. Ho iniziato a chiudermi in me stessa e a vergognarmi della mia malattia. Credo che tutte noi ragazze e donne affette da endometriosi possiamo concordare sul fatto che il problema è soprattutto uno: non c'è ascolto. Vorrei che i medici si ricordassero che l'endometriosi è una malattia soggettiva, e che non si ascoltano e non si dà credito alle parole delle pazienti la diagnosi sarà difficilissima da trovare, così come sarà difficile formulare qualunque terapia".

Che cos'è l'endometriosi

L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. "Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause - spiegano dall'associazione Ape, che da oltre 16 anni informa sull'endometriosi - e per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza".