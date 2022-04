Bonus psicologo: contributi fino a 600 euro per sedute di psicoterapia

Si aspetta solo il decreto definitivo, atteso in queste settimane, per il via libera al Bonus psicologo: approvato in febbraio nel Decreto Milleproroghe, prevede un aiuto per i cittadini che hanno bisogno di uno specialista ma che rispettino determinati requisiti. “Il bonus – fa sapere la Cgil – è rivolto a tutti i cittadini che soffrono di un disagio di salute mentale, sia causato dalla pandemia che dal lockdown, dalla Dad (didattica a distanza), da smart working o a causa di altri fattori”.

Per accedere al bonus, che non ha limiti di età, sarà necessario avere un Isse (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 50mila euro, e rivolgersi a specialisti privati iscritti all’albo degli psicoterapeuti. Il contributo sarà di 600 euro a persone, l’equivalente di una decina di sedute (ma dipende dai prezzi del professionista).

Cosa prevede il Bonus psicologo

“Per il 2022 – continua la Cgil – il finanziamento del bonus godrà di un fondo di 10 milioni di euro, mentre altri 10 milioni saranno investiti per rafforzare i servizi di neuropsichiatria infantile e adolescenziale, potenziare l’assistenza delle persone con disturbi mentali, garantire l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia alle persone che non hanno una diagnosi di disturbo mentale, contrastare situazioni di ansia, stress e depressione”. Si stima che fino a 16mila persone possano richiedere e accedere al Bonus psicologo, fino all’esaurimento dei fondi.

Attenzione alla corsa al Bonus

Ma attenzione a non sprecare energie e risorse. “La corsa al Bonus che può derivare dalla gratuità dell’incentivo – fa sapere Silvia Wang, fondatrice di Serenis.it: piattaforma specializzata nella ricerca di psicoterapeuti adeguati al percorso psicologico di ognuno – è un rischio, un equivoco che può rischiare di compromettere l’efficacia di una misura di cui le persone hanno davvero bisogno. Per questo reputiamo che sia fondamentale affiancare all’incentivo economico anche un’adeguata strategia di comunicazione e informazione. Il Bonus psicologo rappresenta una grande opportunità per rendere la salute mentale più accessibile, ma non può prescindere dalla consapevolezza del paziente”.

Lo psicologo di base in Lombardia

Non tutti sanno che, a breve, in Lombardia sarà attivato un servizio gratuito di “psicologo di base” (un po’ come il medico condotto). Tempi e modalità sono ancora da definire, ma intanto un primo passo è stato fatto: nel gennaio scorso il Consiglio regionale ha approvato la mozione (per la cronaca depositata dal consigliere Niccolò Carretta di Azione) che appunto chiedeva la creazione di questo servizio negli ospedali.