Più di 2 metri di neve in pochi giorni: aprono le piste da sci

Il maltempo che ha colpito la nostra provincia non ha provocato solo danni e devastazione, ma ha portato anche la neve in alta quota, dando di fatto il via alla stagione sciistica 2018-2019.

Nelle ultimi giorni sono caduti sul Presena oltre due metri di neve; i fiocchi hanno poi imbiancato anche le piste più basse al Passo del Tonale. Sabato 3 novembre sarà così possibile indossare sci e scarponi: saranno aperte le piste Ghiacciaio Presenza, Variante Paradiso e Presena Paradiso.

Fino al 9 novembre, la cabinovia Presena sarà attiva dalle 8 alle 15, mentre la Paradiso resterà aperta fino alle 16. Per questa prima parte di stagione, il giornaliero, acquistabile presso la cabinovia Paradiso, costerà 33 euro per glia adulti, 23 per i junior e 14 per i baby.