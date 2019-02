Desenzano: Summer Marathon

Gara di Regolarità Internazionale Autostoriche prove cronometrate classiche e di media - Concorsi d’eleganza inserita nel prestigioso calendario aci sport "categoria superclassica 2019". 3 tappe per un totale di 738 chilometri. Transito in paesaggi incomparabili.

90 prove cronometriche classiche. 6 prove cronometrate di media con 18 rilevamenti tempo segreti. 4 Concorsi d’Eleganza con singola classifica in 4 Località: Malè - St. Moritz - Pellizzano - Desenzano del Garda.

99 Vetture ammesse antecedenti il 31 Dicembre 1981. Verrà stilata un’apposita classifica per le vetture costruite fino al 31 Dicembre 1971 che parteciperanno alla Categoria SuperClassica 2019. Inoltre speciale categoria Super Car per 25 vetture moderne di alto pregio sportivo e Trofeo per auto Pre-War. 7 Passi Alpini scollinati, simbolo delle storiche maratone automobilistiche gare epiche di un tempo:

Valvestino, Carlo Magno, Tonale, Gavia, Foscagno, Bernina e Aprica. 6 Laghi pittoreschi da fiaba: Garda, Valvestino, Idro, St. Moritz, Poschiavo, Iseo.

24 Capitali del turismo lacustre ed alpino attraversate: Desenzano del Garda, Salò, Gargnano, Idro, Pinzolo, Madonna di Campiglio, Val di Sole, Malé, Commezzadura, Tonale, Ponte di Legno, Valfurva, Bormio, Livigno, Zernez, Engadina, St. Moritz, Bernina, Aprica, Pellizzano, Montecampione, Pisogne, Sale Marasino, Iseo.

Programma

Giovedì 13 Giugno 2019 | Desenzano del Garda

ore 14:00 Palazzo Todeschini, Via Porto Vecchio - Apertura uffici Direzione Gara, sala stampa e verifiche sportive. Prima sessione verifiche amministrative e Sportive fino alle ore 19:00.

Consegna Kit Tecnico e Vip Package ai verificati.

ore 14:00 - 19:00 Piazza Cappelletti - Prima sessione verifiche tecniche - punzonatura vetture partecipanti.

ore 14:00 - 19:00 Palazzo Todeschini, Via Porto Vecchio - Open Bar riservato agli accreditati.

ore 19:00 - 20:30 Piazza G. Malvezzi - Drink Party, Cena in Movimento e Live Music presso Ristorante Caffé Italia. dalle ore 14:00 Apertura posteggio riservato e custodito in Desenzano del Garda per carrelli e bisarche fino a Domenica 16 Giugno 2019 ore 18:00.

Venerdì 14 Giugno 2019 | Desenzano del Garda - Malé (Val di Sole)

ore 7:30 – 9:55 Palazzo Todeschini, Via Porto Vecchio - Apertura uffici Direzione Gara, sala stampa e verifiche sportive. Seconda ed ultima sessione verifiche amministrative e sportive.

Consegna Kit Tecnico e Vip Package ai verificati.

ore 7:30 - 9:55 Piazza Cappelletti - Seconda ed ultima sessione di verifiche tecniche - punzonatura.

ore 7:30 - 10:00 Palazzo Todeschini, Via Porto Vecchio - Open Bar riservato agli accreditati.

ore 11:00 Desenzano del Garda, Lungolago Cesare Battisti - Partenza Prima Tappa - C.0. n° 1.

ore 12:50 Capovalle - C.O. n° 2.

ore 13:30 Storo - Sosta pranzo buffet prodotti tipici Agritur La Polentera.

ore 14:30 Storo – C.O. n° 3.

ore 16:30 Madonna di Campiglio – Sosta 20 minuti coffee break e C.O. n° 4.

ore 17:30 Malé (Val di Sole), Piazza Regina Elena Concorso d’Eleganza n° 1, arrivo Prima Tappa - C.O. n°5.

Welcome-drink offerto dal Comune di Malé. Check-in presso hotel quattro stelle Tevini Dolomites Charming Hotel ed Hotel Monroc. Cena e pernottamento

Sabato 15 Giugno 2019 | Commezzadura - St. Moritz - Pellizzano (Val di Sole)

ore 8:00 Commezzadura, Piazzale Impianti di Risalita Daolasa, partenza Seconda Tappa - C.O. n° 6.

ore 10:00 San Nicolò Valfurva - C.O. n° 7.

ore 11:00 Livigno, Welcome-Drink presso Bar&Bistrot Aquagranda - C.O. n° 8.

St. Moritz

ore 13:20 Concorso d’Eleganza n° 2 presso Via Serlas.

Consegna Cadeaux a tutti i partecipanti.

Esposizione vetture in Via Maistra e sosta pranzo di un'ora e mezza presso il rinomato Hotel Steffani.

ore 14:30 Ripartenza da St. Moritz - C.O. n° 9.

ore 16:10 Tirano - C.O. n° 10.

ore 18:30 Pellizzano arrivo Seconda Tappa - C.O. n° 11. Concorso d’Eleganza n° 3 Welcome-drink offerto dalla Pro Loco Pellizzano.

ore 21:00 Tevini Dolomites Charming Hotel “Gran Gala Dinner Summer Marathon”. A seguire pernottamento.

Domenica 16 Giugno 2019 | Commezzadura (Val di Sole) - Desenzano del Garda

ore 8:00 Commezzadura, Piazzale Impianti di Risalita Daolasa, partenza Terza Tappa - C.O. n° 12.

ore 9:00 Ponte di Legno - P.za XXVII Settembre. Sosta 30 minuti coffee-break offerto da Pro Loco Ponte di Legno ed Adamello Magazine.

ore 9:15 ripartenza da Ponte di Legno - C.O. n° 13.

ore 11:00 Artogne, Conc. Agricar - Mercedes. C.O. n° 14. Coffee Break.

ore 11:10 ripartenza da Artogne.

ore 12:55 Gombio - C.O. n° 15.

ore 14:00 Desenzano del Garda. Arrivo finale terza tappa C.O. n° 16.

Lungolago Piazza G. Matteotti, sfilata e presentazione vetture. Concorso d’Eleganza n° 4 Desenzano del Garda, Lungolago Via Anelli.

Sosta autorizzata riservata alle vetture partecipanti.

ore 14:30 Teatro Alberti, Aperitivo e Grand Buffet dell’Arrivederci.

ore 16:00 Teatro Alberti, Cerimonia di premiazione.