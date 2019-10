Casco bianco e tuta verde: Sebastian Vettel avvistato in pista a Lonato

Casco bianco, con qualche adesivo, e l'inevitabile tricolore tedesco: poi la tuta marchiata Tony Kart, bianca e verde, la stessa con cui si era fatto vedere qualche tempo fa. Venghino signori, venghino: al South Garda Karting di Lonato è tornato Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo, e oggi pilota Ferrari, è tornato a godersi qualche ora di pista senza troppi pensieri.

Un modo per salutare gli amici di sempre, la squadra e i meccanici della Tony Kart – storica azienda di Prevalle, nel settore conosciuta in tutto il mondo – che per primi avevano creduto in lui, quando era ancora un ragazzino. Ne ha fatta di strada, Seb. E non è ancora finita.

Vettel è sceso in pista più volte, sgommando e sgasando a bordo di un mezzo della Tony Kart. La voce si è sparsa rapidamente, complici le immagini e i video che inevitabilmente stavano già rimbalzando sui social. E martedì si replica: il pilota tedesco è atteso anche in giornata al South Garda di Lonato.

Il pensiero al Mondiale (e alla gara in Russia)

Ancora qualche giro di pista, per testare riflessi e stato di forma, e soprattutto per non pensare a quanto successo a Sochi, per il Gran Premio di Russia. Costretto al ritiro dopo 20 giri al comando, per un guasto al motore e alla power unit. Il Mondiale è già compromesso, e si sapeva: Hamilton domina la classifica con 322 punti, Vettel è quinto a 194, l'altro ferrarista Leclerc è terzo a 215. Difficile se non impossibile anche agguantare il Mondiale costruttori: la Mercedes è a quota 571 punti, la Ferrari 409.