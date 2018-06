SchermaBrescia: Under 10 ad Avignone, Under 14 dominano i Regionali

Lo scorso weekend, gli Under 10 di Schermabrescia sono volati in trasferta ad Avignone per l’ultimo appuntamento internazionale di stagione.

Ottima performance di Luca Guidi, arrivato sesto combattendo con atleti di tre anni più grandi di lui, e di Riccardo Arcaini, che ha raggiunto la finale a otto. Subito dietro Andrea Turelli, piazzatosi nono e fermato proprio da Riccardo Arcaini per l’ingresso alla finale.

Domenica è stato invece il turno della gara a squadre e i piccoli leoncini bresciani hanno letteralmente dominato la competizione, trionfando in finale.

Le parole del loro tecnico Andrea Cassarà: “Sono contento di vedere i primi risultati di un lavoro iniziato 3 anni mettendo in guardia questi ragazzi. Grazie a Daniele Gelmi, che li ha seguiti oggi in gara, e al maestro Giulio Tomassini per aver organizzato questo bellissimo trofeo”.

Sempre lo scorso weekend, durante l’evento agonistico più importante dell’anno, i campionati italiani assoluti al MiCO, si sono svolte le premiazioni del campionato regionale U14. Gli atleti della Schermabrescia hanno conquistato ben 4 podi con Mattia De Cristofaro e Veronica Rossi vincitori del titolo e con Massimiliano Rubagotti e Kali Roumani rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo.