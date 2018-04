Karate: Pamela Bodei si tinge d'oro nel kumite all'Adidas Open d'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Medaglia d'oro per Pamela Bodei all'open d'Italia di karate che si è disputato a Riccione, la cintura nera di Nuvolento dopo aver partecipato agli ultimi mondiali ed europei juniores, prosegue a suo percorso di crescita all'interno della categoria + 59 kg del kumite, e questo fine settimana, esordirà agli italiani Assoluti nonostante i suoi 16 anni e mezzo.



Sul tatami per l'occasione allestito al Pala Play Hall di Riccione la Bodei ha vinto tutti e tre i combattimenti dei turni preliminari ed in finale ha dato vita ad un emozionante match contro la brava Valentina Maini che recentemente era giunta seconda agli italiani juniores. L'emiliana è passata in vantaggio con un pugno gyaku prima di subire la rimonta della Bodei che è andata a segno con due tecniche di braccia consecutive kizami e gyaku, chiudendo 2-1 e vincendo la meritata medaglia d'oro.