Due campionesse bresciane premiate in regione: "Portano alto il nome della Lombardia"

L'assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi ha premiato Giulia Messali e Letizia Ghiroldi, le due atlete bresciane che, negli ultimi mesi, si sono messe in luce a livello internazionale nella ginnastica artistica e nel pattinaggio. Alla premiazione erano presenti, tra gli altri, il consigliere regionale della Lombardia Simona Tironi, vicesindaco di Travagliato(Bs), Giorgio Conti assessore allo Sport di Rovato

e Mariagrazia Castelvedere assessore allo Sport di Bagnolo Mella.

"E' sempre un piacere per me conoscere delle atlete lombarde di eccellenza come Giulia e Letizia che portano alto il nome della Regione, delle proprie società e delle proprie città. Come Assessorato - ha detto l'assessore Cambiaghi - cerchiamo sempre di incentivare lo sport di base e quello ad alti livelli di competizione perché costituiscono esempi da portare avanti, non solo per i piccoli atleti ma anche per gli adulti che vedono in questi giovani sportivi dei modelli positivi da far seguire ai propri figli".

Il consigliere regionale Simona Tironi si è detta orgogliosa di poter premiare insieme all'assessore Martina Cambiaghi, a Palazzo Lombardia, luogo simbolo della nostra istituzione, due campionesse mondiali che, con la loro bravura, stanno esportando l'eccellenza sportiva del nostro territorio in Europa e nel mondo.

Giulia Messali, atleta tesserata per la società 'Angeli in movimento pattinaggio Travagliato' nella ginnastica

artistica, ha vinto ai 'Giochi del Mediterraneo juniores' di Tunisi la medaglia d'oro a squadre, la medaglia d'oro alle parallele e la medaglia argento corpo libero.

Letizia Ghiroldi, atleta della società 'Estate83' di Travagliato

per pattinaggio artistico su rotelle, è attualmente vice campionessa italiana e del mondo Seniores 2018, avendo

guadagnato l'argento a Mouilleron-le-Captif nei Paesi della Loira in Francia.