La Germani rinforza il roster: ufficializzato l'arrivo dello statunitense Warner

La Germani Basket Brescia ha ufficializzato l’arrivo di Angelo Warner, combo guard statunitense di 27 anni, destinato ad allungare le rotazioni a disposizione di coach Vincenzo Esposito. Warner, che nell’ultima stagione ha giocato nelle fila della squadra ungherese del Sopron KC, indosserà la maglia numero 1.

La Scheda

Nato il 12 febbraio 1992 a Orlando (Florida), Angelo Warner è un prodotto di Morehead State, dove ha trascorso quattro annate dal 2011 al 2015, mettendo a segno 13.3 punti e 2.4 assist nell’anno da senior.

Dichiaratosi eleggibile al Draft NBA del 2015, dove però non viene scelto, tra il 2015 e il 2017 gioca nell’ABA (American Basketball Association), indossando le maglie di Jacksonville Giants and Daytona B.S., e a Cipro, prima nel Koopspor e successivamente nel Mapfree Life, dove chiude la stagione con 28.8 punti di media a partita.

Nel 2017 compie un’interessante esperienza in Mozambico, vestendo la casacca del Ferroviario Beira (8 gare complessive, 12.5 punti, 4.5 rimbalzi e 3.8 assist di media a partita), poi si sposta in Bosnia-Erzegovina, giocando nelle file del Vagosca (20 gare con 20.4 punti, 4.5 rimbalzi e 8.1 assist a match) e conquistando il titolo di miglior difensore della stagione.

L’ultima esperienza in ordine cronologico è in Ungheria, dove disputa il campionato nelle fila del Sopron KC, per un totale di 37 gare, 19.4 punti, 5.3 rimbalzi e 5.4 assist di media a partita.

Fonte: Ufficio stampa Germani Basket Brescia